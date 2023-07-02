Номер ЕДДС вновь доступен

Связь удалось восстановить после аварии на сетях в столице Карелии. Короткий номер Единой дежурно-диспетчерской службы 051 вновь доступен для звонков петрозаводчан.

«МКУ «ЕДДС» работает в штатном режиме, связь восстановлена»,

- сообщили сегодня утром в паблике учреждения.

Короткий номер перестал работать вечером 1 июля из-за случившейся аварии на сетях, последствия планировали ликвидировать лишь к вечеру 2 числа, но справились раньше. Горожанам предлагали звонить на другой номер. // фото unsplash.com