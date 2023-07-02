Сколько зарабатывают в Петрозаводске?

По официальным данным, средняя зарплата в Карелии за три последних месяца составляет: за март, 2023 - 60 705 руб., за февраль, 2023 - 59 699 руб., за январь, 2023 - 57 634 руб. Как эти цифры вычисляются, простым смертным трудно представить. Но давайте послушаем, что скажут петрозаводчане анонимно (мы не спрашивали ни имен, ни фамилий, ни места работы). Специально респондентов не подбирали, кто попался на камеру – того и спросили.

В принципе, надо отметить всеобщую озабоченность семейным бюджетом, и одновременно люди называют для себя реальными 100-150 тысяч заработка на классическую семью (папа, мама, двое детей).

Респонденты отмечали, что для достижения этой цифры приходится работать не только на одном месте. Это, наверное, главная проблема сегодняшнего кормильца, что в одной конторе много не заплатят. (Видео)