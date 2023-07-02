В Карельском зоопарке появился еще один талисман

В Карельском зоопарке — пополнение.

«Мы бы хотели вас познакомить с нашим новым жителем! Знакомьтесь, Котя, трехмесячный очаровательный и отважный тигренок. Наш еще один талисман, символ мощи и силы! Пока что он набирается сил, знакомится с миром и играет! Познакомиться с Котей можно будет чуть позже. Следите за новостями»,

— сохраняют интригу работники зоопарка .

Известно, что «Карельский Зоопарк» считается самым большим по площади зоопарком в Северо-Западном регионе России. Он занимает 30 гектаров, что равно площади 60 футбольных полей. Сейчас в нем содержится 500 зверей и 150 птиц из разных стран и континентов. Есть и редкие виды, занесенных в «Красную книгу».