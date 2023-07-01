Краболов остановит движение на трассе «Кола»

В воскресенье, 2 июля, на федеральной трассе «Кола» на два часа встанет движение. Об этом пишет 47news со ссылкой на руководство «Колы».

С 13:00 до 15:00 разведут мост через реку Свирь вблизи Лодейного Поля в Ленобласти.

В указанный промежуток времени по реке пройдет барже-буксирный состав «МБ -1223», «Вайгач/краболов» и «Пересвет».

В понедельник будут разводить уже два моста. 3 июля на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия дважды планируется полностью перекрывать движение в связи с разводкой мостов через реки Нева и Свирь.

Движение на мосту через Свирь остановится с 13:00 до 15:00, через Неву – с 15:00 до 15:45. По водным артериям пройдет барже-буксирный состав и яхта. // фото «УПРДОР «Северо-Запад»