У общественности спросят мнение о работе полиции

У жителей Карелии узнают мнение о работе полиции. О проведении мониторинга предупредили сегодня на сайте регионального МВД.

Мониторинг общественного мнения о деятельности полиции будет вестись во всех муниципальных образованиях. Мероприятия будут проходить до 30 сентября.

«В качестве интервьюеров выступят члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел, а также представители гражданского общества», - пояснили в ведомстве. Итоги пообещали опубликовать на сайте ведомства. // фото unsplash.com