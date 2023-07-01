Пенсии повысили трем категориям россиян

С 1 июля у некоторых россиян выросли пенсии, сообщает агентство «Прайм». Выплата увеличится у россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет. Писать заявлением им не нужно, им положена доплата в размере 7,5 тысячи рублей в месяц.

Также пенсия вырастет у тех, кто перестал работать в предыдущие месяцы. Им вернут всю предыдущую индексацию выплат, поскольку в период трудовой деятельности индексация не проводилась.

Пересчитают пенсию россиян, которые предоставили в мае дополнительные документы для учета нового стажа работы. Писать дополнительные заявления не нужно. Все сведения есть у Социального фонда.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, как Минтруд планирует индексировать выплаты в ближайшие три года. // фото unsplash.com