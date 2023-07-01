01 июля 2023, 13:00
Пенсии повысили трем категориям россиян
Стало известно, кому с 1 июля проиндексируют выплату
С 1 июля у некоторых россиян выросли пенсии, сообщает агентство «Прайм». Выплата увеличится у россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет. Писать заявлением им не нужно, им положена доплата в размере 7,5 тысячи рублей в месяц.
Также пенсия вырастет у тех, кто перестал работать в предыдущие месяцы. Им вернут всю предыдущую индексацию выплат, поскольку в период трудовой деятельности индексация не проводилась.
Пересчитают пенсию россиян, которые предоставили в мае дополнительные документы для учета нового стажа работы. Писать дополнительные заявления не нужно. Все сведения есть у Социального фонда.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, как Минтруд планирует индексировать выплаты в ближайшие три года. // фото unsplash.com