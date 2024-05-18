Благоустроенный дом в карельском селе рассыпается на глазах

Текст: Алина Гапеева

Фото: Алина Гапеева, Ксения Сорокина

В доме № 10 на Заводской улице в Крошнозере рушится крыша, в квартирах поселилась плесень, искрят от сырости розетки, из кранов течет вонючая жидкость. Снаружи дом хоть и выкрашен, но выглядит, словно вождь ирокезов: полоски на его фасаде – это следы от замазки, которой заделали трещины.

На состояние этого крошнозерского дома управляющая компания «Вега-Союз» обратила внимание лишь после нескольких публикаций в средствах массовой информации. Благоустроенный дом становится небезопасным для своих обитателей. Например, нынешней весной вместе со снегом с крыши сошел железобетонный блок. Бетонная глыба чуть не придавила пенсионерку, которая успела заскочить в дом. Блок рухнул и вошел в землю на полметра. При этом упавшая плита так и осталась на том же месте – работники управляющей компании убирать ее не торопятся. Впрочем, поднять ее под силу только подъемному крану. Дырку на крыше ремонтная бригада прикрыла досками.

Оставшиеся плиты тоже представляют собой повышенную опасность. Они шатаются, как гнилые зубы. Бетонные блоки могут также оказаться на земле: земное притяжение никто не отменял. Получается, что люди, проживающие в доме № 10 по улице Заводской, рискуют жизнью каждый раз, когда подходят к собственному жилью. Правда, управляющая компания позаботилась о безопасности жильцов и протянула оградительную ленту по всему периметру дома, оставив проходы в подъезды.

«Каждый раз перед опасным участком собираешься с духом: выходить и входить в здание нужно быстро, не дай бог окажешься под плитой. А у меня ноги больные, прыти, как у молодых, нет»,

— сокрушается женщина.

Руководители ООО «Вега-Союз» направили в орган местного самоуправления Пряжинского национального муниципального района акт технического обследования многоквартирного дома № 10 по ул. Заводской в селе Крошнозеро Пряжинского района от 01.04.2024 г. по факту обрушения карнизной железобетонной плиты для решения вопроса о дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома.

«До рассмотрения этого вопроса на межведомственной комиссии упавшая плита должна оставаться на месте падения»,

— утверждают управленцы.

Кроме плохой крыши у дома, построенного примерно в 1969 году, за время его существования накопилось внушительное приданое: растрескавшийся фундамент, обвалившийся фасад. Плюс ко всему в дождливую погоду в подъездах и на крыше стоит вода. Она попадает в квартиры жильцов. На стенах образуются разводы, разрастается плесень.

«Про то, что дом нуждается давно в ремонте, «Вега-Союз» даже не думает. Ничего не делает»,

— жалуются обитатели дома.

В ответ ООО «Вега-Союз» сообщило, что жильцы дома №10 и соседнего дома-близнеца №9 имеют задолженность по оплате.

«В многоквартирных домах № 9 и 10 по ул. Заводской в с. Крошнозеро из 32 квартир на данный момент имеется задолженность по 12 квартирам на общую сумму 367 820,92 руб., при месячном начислении 22 079,98 руб. Задолженность составляет 16,7 месяца начислений, или 1 год и 4,7 месяца».

Крошнозерцы пояснили, что те квартиросъемщики, которые проживают постоянно, стараются вовремя оплачивать счета и не копить задолженность. Но в домах есть несколько нежилых квартир. В частности, в этом разваливающемся доме чиновники закупили одну квартиру для ребенка-сироты, в которой тот ни дня не жил.

Одна из женщин, проживающих в доме №10, получила на свою обращениев Госкомитет РК по строительному,жилищному и дорожному надзору ответ от заместителя начальника управления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за подписью О.В. Рыбаковой:

«В связи с неудовлетворительным техническим состоянием конструктивных элементов МКД (Многоквартирного дома.— Ред.), комитетом в адрес администрации направлено заключение о необходимости проведения оценки соответствия МКД требованиям, установленным «Положением о признании помещения жилым помещением, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 28 мая 2006 года №47, и принятия соответствующего решения».

В российском законодательстве прописано, что администрация в течение 30 дней с момента поступления документа должна создать межведомственную комиссию, которая изучит техническое состояние дома и вынесет заключение. На его основе местная администрация в течение еще 30 дней принимает решение и издает распоряжение, в котором прописывает: порядок использования помещения, сроки расселения жильцов, если дом признан аварийным и идет под снос, сроки реконструкции, если решено ее делать, порядок ремонта, если он необходим. Когда распоряжение издано, у администрации есть еще пять дней, чтобы уведомить того, кто отправил заявление.

Но и это далеко не все. Главная проблема расселения – отсутствие у муниципалитетов денег на эти цели. Именно поэтому сейчас дома признают аварийными «под деньги», которые выделяет государство.

Известно, что в Карелии выявлен колоссальный объем аварийного жилья.

Обветшание жилого фонда — это следствие того, что на протяжении десятилетий никто не занимался поддержанием домов в надлежащем состоянии, не делались текущие и капитальные ремонты. Жители злополучного дома 1969 года постройки в Крошнозере, например, не помнят, чтобы их дом капитально ремонтировали. За пятьдесят с лишним лет, он, конечно, здорово обветшал. Собственники, в том числе и администрация, владеющая муниципальным жильем, не задумывались об этом, не принимали соответствующих решений. Управляющие компании тратили все их деньги на зарплату персонала и ограниченный объем текущих работ, изредка — на ликвидацию аварий. И как показывает жизнь, обязательный взнос на капитальный ремонт и его регулярное повышение ситуацию не меняет…

Дом №10 на улице Заводской в поселке Крошнозеро пока не признан аварийным, а капитальный ремонт, как сообщила управляющая компания, в региональной программе капремонта запланирован на 2028 год.

Люди сомневаются, выдержит ли дом еще пять лет. ООО «Вега-Союз» для безопасности натянуло оградительную ленточку.