Рейд ГИБДД пройдет в Петрозаводске

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска сегодня проведут рейд на Древлянке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожные инспекторы проверят, как водители карельской столицы соблюдают правила перевозки детей. С автомобилистами будут проведены разъяснительные беседы.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения не пренебрегать безопасностью юных пассажиров. Следует помнить, что здоровье детей полностью зависит от взрослых, управляющих транспортом.

Автомобилисты, которые перевозят детей с нарушениями, получат штраф в 3000 рублей. // Фото ГИБДД