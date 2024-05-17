На фестивале «Воздух Карелии» выступит группа «Ангел небес»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) выступит группа «Ангел небес». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Коллектив из Санкт-Петербурга впервые выступил на «Воздухе Карелии» в 2009 году. С тех пор команда не пропустила ни одного фестиваля. Ребята поднимутся на сцену вечером 16 июня.

Напомним, главное приключение карельского лета пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото из паблика фестиваля