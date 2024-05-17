Школьника из Петрозаводска наградили за спасение человека

Школьник из Петрозаводска Данил Прокопович награжден знаком «Горячее сердце» за совершенный им героический поступок. Об этом сообщает пресс-служба музея Победы.

Отмечается, что наш 14-летний земляк в июле прошлого года отдыхал с мамой на Ладожском озере. Внезапно юноша увидел вдалеке оранжевую точку. Он предположил, что это может быть спасательный жилет, и поплыл в ту сторону на своем сапборде. Доплыв до места, школьник обнаружил там обессилевшего мужчину. Тот рассказал, что дрейфует уже четыре часа. Юноша помог ему добраться до берега.

Отдышавшись, мужчина рассказал, что приехал в Карелию с другом. На озере их лодка заполнилась водой и затонула. Друг сумел добраться до берега и побежал за помощью, а его товарищу из-за сильных волн это не удалось. Только благодаря помощи подростка турист остался жив. // Фото пресс-службы музея Победы