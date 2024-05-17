17 мая 2024, 18:48
Общество

Школьника из Петрозаводска наградили за спасение человека

Юный житель карельской столицы спас тонувшего на Ладоге туриста

Школьник из Петрозаводска Данил Прокопович награжден знаком «Горячее сердце» за совершенный им героический поступок. Об этом сообщает пресс-служба музея Победы.

Отмечается, что наш 14-летний земляк в июле прошлого года отдыхал с мамой на Ладожском озере. Внезапно юноша увидел вдалеке оранжевую точку. Он предположил, что это может быть спасательный жилет, и поплыл в ту сторону на своем сапборде. Доплыв до места, школьник обнаружил там обессилевшего мужчину. Тот рассказал, что дрейфует уже четыре часа. Юноша помог ему добраться до берега.

Отдышавшись, мужчина рассказал, что приехал в Карелию с другом. На озере их лодка заполнилась водой и затонула. Друг сумел добраться до берега и побежал за помощью, а его товарищу из-за сильных волн это не удалось. Только благодаря помощи подростка турист остался жив. // Фото пресс-службы музея Победы

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
данил прокопович
Горячее сердце
награда
Ладожское озеро
спасение
новости петрозаводска