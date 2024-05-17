Яблони и ивы высадили в Зарецком парке в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске прошла очередная акция по озеленению города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Активные горожане высадили яблони и ивы в Зарецком парке. В акции приняли участие сотрудники различных организаций, общественники, студенты и школьники.

Деревья были высажены в рамках международного проекта «Сад памяти». Они будут расти в память о ветеранах Великой Отечественной войны. // Фото мэрии