17 мая 2024, 17:45
Яблони и ивы высадили в Зарецком парке в Петрозаводске
Акция по озеленению города прошла в карельской столице
Сегодня в Петрозаводске прошла очередная акция по озеленению города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Активные горожане высадили яблони и ивы в Зарецком парке. В акции приняли участие сотрудники различных организаций, общественники, студенты и школьники.
Деревья были высажены в рамках международного проекта «Сад памяти». Они будут расти в память о ветеранах Великой Отечественной войны. // Фото мэрии