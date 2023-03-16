Бизнесмен пойдет под суд за кражу электричества в Карелии

В Костомукше перед судом предстанет 38-летний предприниматель. Он обвиняется в причинении ущерба электросетевой компании, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, обвиняемый, оказывающий услуги по ремонту автомобилей, подключил свой автосервис к сети в обход прибора учета. Причиненный ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com