16 марта 2023, 17:39
Происшествия

Бизнесмен пойдет под суд за кражу электричества в Карелии

В Костомукше предприниматель незаконно подключился к электрическим сетям

В Костомукше перед судом предстанет 38-летний предприниматель. Он обвиняется в причинении ущерба электросетевой компании, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, обвиняемый, оказывающий услуги по ремонту автомобилей, подключил свой автосервис к сети в обход прибора учета. Причиненный ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
Костомукша
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прокуратура
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новости Карелии