16 марта 2023, 17:39
Бизнесмен пойдет под суд за кражу электричества в Карелии
В Костомукше предприниматель незаконно подключился к электрическим сетям
В Костомукше перед судом предстанет 38-летний предприниматель. Он обвиняется в причинении ущерба электросетевой компании, сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, обвиняемый, оказывающий услуги по ремонту автомобилей, подключил свой автосервис к сети в обход прибора учета. Причиненный ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com