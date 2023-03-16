Двое избили пожилого инвалида на Древлянке

На Березовой аллее в Петрозаводске ранним утром 16 марта избили 62-летнего мужчину, инвалида второй группы. Инцидент запечатлела камера уличного наблюдения. Судя по записи, опубликованной в сообществе «Моя Древлянка», мужчину били руками и ногами. Нападавших было двое – один высокий в желтой куртке, другой в темной и пониже ростом.

Пенсионер шел с санками, в которых вез доски. В какой-то момент он поравнялся с молодыми людьми. Что было дальше – на записи трудно разобрать: то ли молодой человек запрыгнул на санки, то ли ухватился за них. Но пенсионер остановился. Дальше последовали толчки, удары.

В сообществе отмечается, что пенсионер обратился в полицию, были сняты побои. Возможных свидетелей нападения просят звонить в полицию или по номеру 112. Нападавших ищут. // фото скриншот