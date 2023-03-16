ДТП на Ключевой - водитель остановился для пропуска женщины с коляской

Столкновение перед пешеходным переходом на Ключевой попало на видео.

Авария случилась 16 марта около 13:32 в районе перекрестка улиц Ключевая и Судостроительная в Петрозаводске.

Один из участников ДТП поворачивал налево с Судостроительной. Водитель остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину с коляской. В этот момент на него сзади наехал другой автомобиль. Транспортные средства получили механические повреждения. // фото скриншот, видео паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии»