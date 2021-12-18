Билеты на концерты и спектакли подарят детям карельских врачей

Театр кукол Карелии и карельская государственная филармония присоединились к акции «Поздравление детей врачей».

Театр и филармония приготовили около 200 бесплатных билетов на мероприятия для врачей Госпиталя для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больницы, а также их детей, сообщили в пресс-центре регионального министерства культуры.

Специальные показы спектакля «Снежная сказка» (0+) пройдут в конце декабря в Театре кукол. Театр предоставит пригласительные билеты в январе на сказку и спектакли «Железо» (16+) и «Волшебные краски» (0+).

Филармония пригласила на рождественские концерты Мужского камерного хора в Петрозаводске и во Дворце искусств в Кондопоге, праздничные концерты Симфонического оркестра и оркестра «Онего». (фото pixabay.com, geralt)