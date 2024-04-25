Безработица упала до минимального уровня и продолжает снижаться

Регистрируемая безработица в Карелии снизилась с начала прошлого года почти в полтора раза и достигла минимального за последние 16 лет уровня – ниже 1%. Об этом в среду в отчете перед депутатами парламента заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Параллельно в регионе растут темпы трудоустройства. С 2017 года в Карелии создано и модернизировано более 50 тысяч рабочих мест, в том числе в прошлом году – более 14 тысяч. Найти работу или повысить квалификацию жителям республики помогают специальные программы обучения и переобучения. В прошлом году такие курсы прошли более 1,8 тыс. человек, 90% из них по итогам трудоустроены.

Уровень молодежной безработицы снизился в республике в полтора раза, отметил Парфенчиков. В Карелии действует программа содействия занятости молодежи, в которую входят мероприятия по летней занятости подростков, финансовая поддержка работодателей, повышенная финансовая помощь при открытии своего дела и другие меры.

Поддерживает республика и трудоустройство людей с инвалидностью. Кроме того, особое внимание уделяется помощи в поиске работы для участников СВО и членов их семей. По данным регионального правительства, более 80 жителей Карелии из этой категории уже нашли работу благодаря службе занятости.

//Фото: ЦУР РК