Бессонницу и сухую кожу назвали симптомами истощения организма

Когда организму не хватает витаминов, минералов и других веществ, она начинает расходовать собственные запасы, что грозит истощением.

Истощение организма проявляется хронической усталостью, бессонницей, дисбиотическими нарушениями ЖКТ и сухостью кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-генетик, диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт компании Solgar Наталья Артемьева. Дефицит нужно устранять, иначе временная дисфункция может стать хроническим заболеванием.

Специалист рекомендует придерживаться в рационе определенной калорийности: количество употребляемых калорий не должно быть меньше необходимого количества для осуществления основного обмена веществ в организме.

Она рекомендует сочетать белок – рыбу, яйца, курицу, индейку – и клетчатку – овощи, фрукты и злаки. С фруктозой лучше не переусердствовать, так как она способствует набору лишнего веса. Следует включать в рацион оливковое масло, авокадо, сыры до 40% жирности. // фото unsplash.com