Бесплатные консультации для участников СВО проводят в Петрозаводске

На площадке карельского филиала фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске проходят регулярные приемы специалистов. Все консультации для ветеранов СВО и их семей бесплатные.

По средам с 9:00 до 12:00 проходят консультации специалистов Государственного юридического бюро. В это же время, по средам с 10:00 до 12:00, работают адвокаты. Каждую пятницу с 9:00 ведут прием специалисты Кадрового центра — по вопросам трудоустройства и профессионального обучения.

Также в филиале фонда напомнили, что 5 и 6 августа на площадке филиала пройдут дни бесплатной юридической помощи. 5 августа — приемы проведут специалисты Нотариальной палаты и Управления земельными ресурсами. 6 августа — консультации проведут представители Минюста России по РК, Адвокатской палаты и Госюрбюро.

Филиал фонда находится по адресу ул. Свердлова, д. 1. Необходима предварительная запись по номеру 8 (8142) 44-53-10. Подробнее можно узнать здесь.

фото: филиал фонда "Защитники Отечества"