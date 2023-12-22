Бесовец начал медленно тонуть в реке Шуя

В декабре Шуя начала разливаться и затапливать участки и дома вдоль берега. Причина - ледовый затор на одном из порогов. В прошлые годы МЧС применяло взрывчатку, чтобы освободить русло, но в этом году что-то пошло не по плану, и река постепенно выходит из берегов, размывая дороги и вплотную подступая к жилым домам поселка Бесовец.





"В этот раз почему-то взрыв произвели ниже порога, где обычно происходит затор, и поэтому начался разлив. Сколько я здесь живу, такое подтопление происходило лишь один раз, и то по весне. А сейчас я не могу даже подъехать к своему дому - машина не проходит",

- рассказал Евгений Расстегаев, житель деревни Бесовец.



Он обращался в МЧС, и получил ответ, что ситуация находится на контроле, но на данный момент нет технической возможности произвести подрыв ледового затора.

Нанесенный разливом ущерб возместит страховая компания, но, чтобы этого добиться, нужно собрать пакет документов, а на это нужно время. Ну а река, разумеется, ждать никого не будет. // Видео: Юрий Крупянский, телеканала "Ника плюс".