22 декабря 2023, 16:44
Просьба к другу обернулась для жителя Карелии финансовыми потерями
Стражи порядка возбудили уголовное дело и нашли подозреваемого в краже
39-летний житель Карелии недосчитался на своем счете в банке денег. Ущерб превысил тринадцать тысяч рублей.
Полицейские установили, что могло произойти. Потерпевший выпивал с товарищем, в какой-то момент он попросил помочь с телефоном, но сам уснул.
Гость установил на телефон приятеля мобильное приложение банка, совершил перевод денег со счета приятеля себе на карту. Затем забрал другую карту и расплатился за покупки в магазинах, рассказали в полиции.
Подозреваемый 37-летний житель Повенца признал вину и пообещал возместить ущерб. По факту кражи возбудили уголовное дело. // фото freepik.com