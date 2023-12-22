Просьба к другу обернулась для жителя Карелии финансовыми потерями

39-летний житель Карелии недосчитался на своем счете в банке денег. Ущерб превысил тринадцать тысяч рублей.

Полицейские установили, что могло произойти. Потерпевший выпивал с товарищем, в какой-то момент он попросил помочь с телефоном, но сам уснул.

Гость установил на телефон приятеля мобильное приложение банка, совершил перевод денег со счета приятеля себе на карту. Затем забрал другую карту и расплатился за покупки в магазинах, рассказали в полиции.

Подозреваемый 37-летний житель Повенца признал вину и пообещал возместить ущерб. По факту кражи возбудили уголовное дело. // фото freepik.com