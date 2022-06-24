Батарею разорвало в квартире пудожанки, жилье залило

Батарею разорвало в квартире жительницы Пудожа, вода хлынула и повредило ее жилье. Чтобы добиться компенсации от коммунальщиков, женщине пришлось идти в суд.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в ночь на 11 февраля. Батарею прорвало из-за скачка давления в системе отопления. Ущерб квартире пудожанки оценили в 141 800 рублей. Женщина обратилась в суд и требовала призвать к ответу ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» и МБУ ЖКХ «Пудожское». Также заявительница просила возместить ей моральный вред. Который оценила в 10 тысяч рублей.

Однако организации с претензиями в свой адрес не согласились и фактически перекладывали ответственность друг на друга. «КарелКоммунЭнерго» заявил, что не он обслуживает дом, соответственно не несет ответственность за внутридомовые инженерные сети и коммуникации в доме.

МБУ ЖКХ «Пудожское» заявило, что является обслуживающим. Перед началом отопительного сезона в многоквартирном жилом доме потерпевшей провел промывку и опрессовку системы отопления. При этом факт аварии в виде повышения давления в сетях теплоснабжения от котельной №8 в Пудоже был зафиксирован.

Суд возложил ответственность за случившееся на теплоснабжающую организацию.

«ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» в нарушение правил предоставления коммунальных услуг допущено отклонение давления в системе отопления от установленных значений», - заключили в Пудожском районном суде. Суд взыскал с организации материальный ущерб и компенсацию морального вреда. (фото unsplash.com, Ernys)