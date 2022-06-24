24 июня 2022, 08:29
Четыре человека погибли в авиакатастрофе в Рязани
Военно-транспортный самолет рухнул недалеко от жилых домов: есть погибшие и раненые
Военно-транспортный самолет разбился в Рязани недалеко от жилых домов, сообщили федеральные СМИ утром 24 июня.
В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных властей.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в лечебных учреждениях города.
Самолет Ил-76 рухнул в районе Михайловского шоссе. По информации «Известий», самолет загорелся еще в небе. В настоящее время пожар на месте падения Ил-76 потушен. В результате крушения разрушений нет.
В Минобороны сообщали, что в ходе учебно-тренировочного полета Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. (фото скриншот видеозаписи «Известий»)