Четыре человека погибли в авиакатастрофе в Рязани

Военно-транспортный самолет разбился в Рязани недалеко от жилых домов, сообщили федеральные СМИ утром 24 июня.

В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных властей.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в лечебных учреждениях города.

Самолет Ил-76 рухнул в районе Михайловского шоссе. По информации «Известий», самолет загорелся еще в небе. В настоящее время пожар на месте падения Ил-76 потушен. В результате крушения разрушений нет.

В Минобороны сообщали, что в ходе учебно-тренировочного полета Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. (фото скриншот видеозаписи «Известий»)