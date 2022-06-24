Торопыга пересек сплошную и получил удар от нового троллейбуса

Авария с участием новенького троллейбуса произошла в центре столицы Карелии в районе Театральной площади.

Видеорегистратор, установленный в кабине водителя общественного транспорта, поймал момент столкновения. Все случилось 18 июня около 8:27. Ролик выложило сообществе ПМУП «Городской транспорт».

Судя по всему, троллейбус отъезжал от остановки на улице Куйбышева. Затем видно, как легковой автомобиль пересек сплошную, опередил троллейбус, но почему-то затормозил перед пешеходным переходом. Троллейбус остановиться резко не смог и врезался в легковушку.

В троллейбусном управлении сообщили, что в новом троллейбусе оказались повреждены капот, бампер и накладки. Его сняли с эксплуатации на неопределенное время для оформления страхового случая, замены поврежденных элементов. Также предприятие напомнило, что на новых троллейбусах установлены семь видеокамер и видеорегистратор, события записываются и хранятся в течение месяца. (фото скриншот)