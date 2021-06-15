Азорский антициклон «раскалит» воздух в Карелии до плюс 35 градусов

На Карелию надвигается жара. Паблик «Погода Петрозаводска и Карелии» предупредил о надвигающемся на северо-запад России азорском антициклоне. Организатор сообщества напомнил, что в Карелии, как правило, бывают антициклоны трех типов – арктический, скандинавский и самый нечастый азорский.

Летом арктический антициклон приносит существенное похолодание с последующим прогревом в идеальных условиях до +20, +25. Скандинавские антициклоны не такие холодные. Азорский не приносит похолодания, быстро перегревается.

«В случае с предстоящей жарой на нас выйдет именно азорский антициклон, который развернется таким образом, что начнет качать раскаленный воздух со стороны Иранского нагорья и будет прямиком поставлять его на северо-запад России»,

- говорится в комментарии сообщества.

В идеальных условиях ожидаемая температура на северо-западе составит +28,+33, а местами до +35 градусов.

Однако пока что погода в республике несколько испортилась. В Петрозаводске во вторник, 15 июня, дует сильный ветер. Кроме того ожидается дождь.