Дожди пройдут сегодня в Карелии

Сегодня, 15 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем кратковременный дождь. Ветер западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха +20, +22°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха +17, +22°С, на юго-востоке до +24°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +16, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +18, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото fotokonkurs.ru