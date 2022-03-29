Айтишникам дадут отсрочку от армии

В России получают преференции компании и их сотрудники, работающие в сфере IT-технологий. В правительстве РФ приняли решения об отсрочке от армии для молодых людей до 27 лет с высшим образованием, которые либо работают в данной отрасли не менее года, либо имеют стаж менее года, если они окончили вуз за год до назначения на должность. Об этом сообщает iz.ru.

Компании, которые хотят получить отсрочку для своих специалистов, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая, откуда данные поступят в Минобороны. Кроме того, правительство утвердило перечень вузовских специальностей, позволяющих претендовать на отсрочку, где указано более 60 направлений, среди которых математика, прикладная информатика, картография, геоинформатика, радиотехника.

Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку, для получения которой специалисты должны иметь доход от 200 тыс. рублей в месяц при условии проживания в городах-миллионниках. Для работающих в регионах сумма дохода для получения льготной ипотеки определена в 150 тыс. рублей. Еще правительство распространит налоговые льготы на разработчиков приложений для мобильных устройств, а также российские упомянутые компании на три года освободят от налога на прибыль. Фото: pixabay.com/ru.