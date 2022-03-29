Сократить время работы детсада в Кондопоге не позволила прокуратура

Оптимизировать расходы бюджета решили в Кондопожском районе. С этой целью намеревались изменить режим работы детского садика «Колосок». Однако прокуратура не разрешила так поступить, сообщили в надзорном ведомстве.

Сомнительное решение приняли на заседании рабочей группы, где рассматривали возможности сократить неэффективные расходы бюджета. Выход нашли: запланировали оптимизировать штатную численность сотрудников «Колоска» и сократить время его работы с 10,5 часа до 10 часов.

Родители возмутились, ведь почти все из них работают и не могут раньше забирать детей. Прокуратура встала на их строну, так как «Колосок» - единственный сад в Кондопоге.

Прокуратура Кондопожского района объявила главе районной администрации предостережение о недопустимости нарушения законодательства об образовании. // Фото: wikimapia.org