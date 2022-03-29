Мэрия провела антиковидный рейд по магазинам на Древлянке

Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают проводить антиковидные рейды в карельской столице. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Вчера проверки прошли в гипермаркете на Лесном проспекте. Инспекторы проверяли соблюдение социальной дистанции и масочного режима, наличие мест для обработки рук. Проверялись и другие требования антиковидного распоряжения губернатора.

В мэрии пообещали, что подобные мероприятия в городе будут продолжены. Фото администрации Петрозаводска