29 марта 2022, 12:39
Мэрия провела антиковидный рейд по магазинам на Древлянке
В разных районах города продолжается мониторинг соблюдения требований, направленных на борьбу с распространением коронавируса
Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают проводить антиковидные рейды в карельской столице. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Вчера проверки прошли в гипермаркете на Лесном проспекте. Инспекторы проверяли соблюдение социальной дистанции и масочного режима, наличие мест для обработки рук. Проверялись и другие требования антиковидного распоряжения губернатора.
В мэрии пообещали, что подобные мероприятия в городе будут продолжены. Фото администрации Петрозаводска