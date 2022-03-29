29 марта 2022, 12:39
Общество

Мэрия провела антиковидный рейд по магазинам на Древлянке

В разных районах города продолжается мониторинг соблюдения требований, направленных на борьбу с распространением коронавируса

Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают проводить антиковидные рейды в карельской столице. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Вчера проверки прошли в гипермаркете на Лесном проспекте. Инспекторы проверяли соблюдение социальной дистанции и масочного режима, наличие мест для обработки рук. Проверялись и другие требования антиковидного распоряжения губернатора.

В мэрии пообещали, что подобные мероприятия в городе будут продолжены. Фото администрации Петрозаводска

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Петрозаводск
Древлянка
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проспект лесной