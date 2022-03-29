Малоимущим в РК помогут купить лекарства и доехать к месту лечения

Жители республики могут получить деньги на проезд к месту лечения и на покупку лекарств. Помощь им окажут один раз в рамках адресной социальной программы, сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты РК.

Право на выплату имеют как малоимущие семьи, так и проживающие одни люди, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Но он должен быть таким по причинам, не зависящим от граждан.

Компенсируют малоимущим покупку лекарств по рецептам врача, проезд до места лечения и обратно в сумме понесенных расходов, но не более пяти тысяч рублей.

Чтобы получить единовременное пособие, нужно подать заявление в Центр социальной работы Карелии или в МФЦ по месту жительства. Потребуется справка о доходах за три предыдущих месяца. // Фото: Минсоцзащиты Карелии