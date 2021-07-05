Автовокзал в Пряже обещают построить до конца года

В Пряже почти завершены основные работы по возведению главного здания автовокзала. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его данным, объект могут сдать до конца года.

– Проложены наружные коммуникации, сейчас рабочие занимаются оборудованием освещения, приступили к благоустройству прилегающей территории. Кроме основного здания, где расположатся зал ожидания и кассы, идет строительство КПП. Конечно, пандемия внесла свои коррективы – возникли задержки по поставкам стройматериалов. Но сейчас эти вопросы решены, и подрядчик планирует завершить работы даже раньше срока, – пишет Парфенчиков.

Глава региона отметил, что автовокзал будет расположен у федеральной трассы, здесь будут останавливаться автобусы на Олонец и Санкт-Петербург. Кроме того, рядом с вокзалом есть свободная площадка, где логично установить торговые павильоны, в первую очередь для местных фермеров. // Фото со страницы главы РК