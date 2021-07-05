Люки Петрозаводска проверят после того, как в один из них упал инвалид

В карельской столице проверят все канализационные люки. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский. Поводом для проверки стала публикация нашего издания о том, как незрячий доктор провалился в открытый люк.

– Друзья, на днях произошло из ряда вон выходящее событие. В открытый люк провалился инвалид по зрению. Обошлось без серьезных травм. Но ситуация заслуживает особого внимания. Ко мне уже обратилась депутат Государственной Думы Валентина Пивненко. Поставлена задача провести массовую проверку всех люков на предмет безопасности.

Дал соответствующее распоряжение, – написал Любарский.

Напомним, инцидент произошел 1 июля. Массажист поликлиники провалился в открытый люк на улице Казарменской. Он получил травму руки.