Старый город. История первого петрозаводского «гипермаркета»

Конфетки, бараночки и ухари-купцы. До революции в каждом более или менее крупном городе был свой Гостиный двор. И в Петрозаводске тоже. Он занимал добрую половину квартала, ограниченного улицами Мариинской, Жуковской, Малой Подгорной и Садовой. В наши дни — это Карла Маркса, Куйбышева, Титова и Кирова. В этом выпуске «Старого города» мы расскажем об истории одного из самых монументальных каменных зданий дореволюционного Петрозаводска.

Гостиный двор — комплекс каменных зданий, где местные и приезжие купцы вели торговлю и хранили товар. В Петрозаводске он занимал добрую половину целого квартала. По сути, это был действительно двор — открытая площадка, окруженная двухэтажными каменными галереями. То есть — зона погрузки-разгрузки под открытым небом — и крытые торговые лавки вокруг.

Первые галереи Гостиного двора, обращенные на нынешний проспект Карла Маркса, начали строиться еще при государыне Екатерине — в 1790 году. А затем в течение многих лет к ним постепенно пристраивали новые каменные лавки. Предприниматели со всей Олонецкой губернии, а также из других регионов, везли сюда свои товары.

Можно сказать, что это был настоящий старинный гипермаркет — в Гостином дворе можно было найти буквально все. В одной лавке торговали мясом, в другой овощами, в третьей — готовым платьем, в четвертой — книгами. И так далее. В лучшие годы здесь было 78 торговых заведений — для старого Петрозаводска это реально много. А сразу же за Гостиным двором находилась Сенная площадь, где прямо с возов и телег торговали сеном и дровами. Сегодня на ее месте мы можем увидеть сквер имени Ивана Сенькина.

В советские годы торговля в Гостином дворе не прекратилась. Во времена НЭПа здесь все было как встарь — лавки, приказчики, конфетки-бараночки и все такое. Когда НЭП свернули — в каменных галереях появились государственные магазины. В том числе — первый в Карелии гастроном, в котором было 6 отделов и 40 продавцов.

Осенью 1941 года спецчасти НКВД взорвали здание Гостиного двора при отступлении, чтобы оно не досталось финнам. А после войны монументальное сооружение решили не восстанавливать. Впоследствии на его месте появились жилые дома и универмаг «Карелия». А Гостиный двор навсегда стал частью того самого Петрозаводска, который мы потеряли...