Автомобилистов предупредили о штрафе за дополнительные динамики

Доработанная акустика в машине может оберутся водителю штрафом в размере 500 рублей. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Штраф от ГИБДД можно заработать в том случае, если дополнительные динамики и усилители звука не будут соответствовать положениям по допуску машины к эксплуатации. Как пояснили агентству в МВД, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, к понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» относится в том числе установка не предусмотренных конструкцией автомобиля составных частей и предметов оборудования, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей»,

- говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов и необходимости проведения процедур по регистрации внесенных изменений может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае.

Ранее стало известно о новых штрафах для российских автомобилистов, которые появятся в 2022 году. (фото bycars.ru)