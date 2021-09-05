05 сентября 2021, 12:25
Карелию за полгода посмотрели полмиллиона туристов
В республике надеются, что по итогам года Карелию посетят на 210 тысяч туристов больше, чем годом ранее
Власти республики подсчитывают, сколько туристов официально посетили Карелию в этом году. За полгода край посетили 500 тысяч гостей, что в три раза больше аналогичного периода прошлого года. Между тем губернатор региона рассчитывает, что турпоток по итогам года достигнет показателя в один миллион человек. Об этом Артур Парфенчиков сообщил ТАСС.
«Но если учитывать тех, кто приедет «дикарем», на машинах, то их в разы больше»,
- отметил руководитель республики.
По итогам 2020 года с учетом коронавирусных ограничений Карелию посетили 790 тысяч путешественников.
Ранее мы писали, что Карелию включили в десятку привлекательных мест для путешествий осенью. (фото sand2004, pixabay.com)