Карелию за полгода посмотрели полмиллиона туристов

Власти республики подсчитывают, сколько туристов официально посетили Карелию в этом году. За полгода край посетили 500 тысяч гостей, что в три раза больше аналогичного периода прошлого года. Между тем губернатор региона рассчитывает, что турпоток по итогам года достигнет показателя в один миллион человек. Об этом Артур Парфенчиков сообщил ТАСС.

«Но если учитывать тех, кто приедет «дикарем», на машинах, то их в разы больше»,

- отметил руководитель республики.

По итогам 2020 года с учетом коронавирусных ограничений Карелию посетили 790 тысяч путешественников.

Ранее мы писали, что Карелию включили в десятку привлекательных мест для путешествий осенью. (фото sand2004, pixabay.com)