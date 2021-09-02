Карелия вошла в десятку привлекательных маршрутов для поездок осенью

«Комсомольская правда» составила рейтинг десяти мест в России, отличающихся самой живописной осенью. В числе направлений оказалась и Карелия.

В первой половине осени в республике можно застать яркие краски, в лесах полно грибов и ягод, в озерах – рыбы, а комары, одолевающие туристов летом, в это время года пропадают. Стоимость перелета из Москвы журналисты издания оценили от 4500 рублей на человека. Также, по оценке издания, жилье в Петрозаводске в сутки обойдется от 1300 рублей, а экскурсии в Рускеалу, Кижи и на Валаам от 1800 рублей.

Второе место в рейтинге живописных осенних мест занял Плес в Ивановской области, третье – Алтай. Кроме того, в подборку маршрутов вошли Башкортостан, Селигер, Домбай, Переславль-Залесский, Адыгея, Калининград и Петергоф. (фото globallookpress.com, kp.ru)