Автомобили столкнулись на Октябрьском проспекте в Петрозаводске

Сегодня в 18:14 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, двигавшуюся по главной дороге прямо. Произошло столкновение.

В результате инцидента движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink