30 ноября 2023, 18:46
Автомобили столкнулись на Октябрьском проспекте в Петрозаводске
Городская камера наблюдения запечатлела происшествие в карельской столице
Сегодня в 18:14 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, двигавшуюся по главной дороге прямо. Произошло столкновение.
В результате инцидента движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink