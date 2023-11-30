30 ноября 2023, 17:41
Полиция Петрозаводска объявила в розыск 42-летнего Андрея Парчагина
Жителя карельской столицы подозревают в неуплате денег на содержание детей
Полиция Петрозаводска объявила в розыск Андрей Парчагина 1981 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот человек подозревается в неуплате средств на содержание своих несовершеннолетних детей. Ко всему прочему, он скрывается от суда.
Всех, кто знает, где находится этот мужчина, просят звонить по телефонам: 8 999 528 39 50, 8 911 661 46 77. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД по РК