Полиция Петрозаводска объявила в розыск 42-летнего Андрея Парчагина

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Андрей Парчагина 1981 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в неуплате средств на содержание своих несовершеннолетних детей. Ко всему прочему, он скрывается от суда.

Всех, кто знает, где находится этот мужчина, просят звонить по телефонам: 8 999 528 39 50, 8 911 661 46 77. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД по РК