Серьезный пожар вспыхнул на предприятии в Петрозаводске

Минувшей ночью в Петрозаводске вспыхнул пожар на деревообрабатывающем комбинате «Калевала». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По информации ведомства, сигнал о происшествии на Шуйском шоссе поступил на пульт дежурного в 1:50. На место выехали шесть единиц техники и 22 спасателя. Выяснилось, что огонь вспыхнул в сортировочном цехе предприятия.

Борьба с возгоранием заняла около двух часов. К 3:54 пожар был ликвидирован. Причины случившегося выясняются.

Жителям республики напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz