30 ноября 2023, 15:18
Арестован обвиняемый в убийстве собственной матери
Истекающая кровью женщина смогла вырваться из квартиры и позвать на помощь, но врачей она не дождалась
В Олонце 47-летнего мужчину арестовали по обвинению в убийстве собственной матери. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следкома.
Днем 27 ноября в семье вспыхнула ссора. Мужчина схватился за нож и нанес удары матери. Женщина выбежала из квартиры в доме на Карла Маркса и обратилась за помощью к соседу, тот вызвал медиков. После этого потерпевшая вернулась в квартиру, где скончалась от кровопотери.
Сына погибшей задержали, ему предъявили обвинение. Назначены экспертизы, ведется следствие. // фото freepik.com/ wirestock