Арестован обвиняемый в убийстве собственной матери

В Олонце 47-летнего мужчину арестовали по обвинению в убийстве собственной матери. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следкома.

Днем 27 ноября в семье вспыхнула ссора. Мужчина схватился за нож и нанес удары матери. Женщина выбежала из квартиры в доме на Карла Маркса и обратилась за помощью к соседу, тот вызвал медиков. После этого потерпевшая вернулась в квартиру, где скончалась от кровопотери.

Сына погибшей задержали, ему предъявили обвинение. Назначены экспертизы, ведется следствие. // фото freepik.com/ wirestock