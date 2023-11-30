Молодой житель Карелии заработал два уголовных дела за сутки

В полицию Костомукши поступило два заявления о преступлениях. Один горожанин рассказал, что лишился двух мобильных телефонов, а другой пожаловался на то, что на улице его ударили в лицо и отобрали бутылку алкоголя, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 31-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина отдыхал в баре и познакомился там с другими посетителями. Когда один из его новых приятелей под воздействием спиртного потерял контроль над собой, подозреваемый забрал два его мобильника и скрылся.

На следующий день этот же мужчина увидел, как другой горожанин выходит из магазина с бутылкой спиртного, и стал выпрашивать алкоголь, но получил отказ. Не пережив этого, он набросился на прохожего и вырвал бутылку силой.

Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и грабеже. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson