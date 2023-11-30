Разбойник с ножом и в респираторе напал на продавцов в Муезерском

Жителя Муезерского района будут судить за вооруженный разбой. Неизвестно, как бы закончилось нападение, если бы не смелый продавец, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судимый ранее 57-летний мужчина в октябре взял нож, скрыл лицо под респиратором и отправился «на дело». Он подстерег продавцов одного из магазинов в поселке Муезерский у служебного входа.

Злодей стал угрожать оружием и требовать отдать ему деньги. Один из потерпевших выбил у него из рук нож, разбойник сбежал. Мужчину нашли и возбудили уголовное дело, его уже направили в суд. // фото: pixabay.com