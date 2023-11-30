30 ноября 2023, 14:13
Петрозаводчан предупредили об опасных сосульках над магазином и банком
Опасность поджидает жителей карельской столицы в двух районах города
В Единой дежурно-диспетчерской службе вновь предупредили жителей Петрозаводска об опасности в городе.
Так, по сообщению ЕДДС, на доме №30 по Первомайскому проспекту над козырьком отделения банка висят большие сосульки. Такая же опасность подстерегает горожан у дома №55 по проспекту Александра Невского - там сосульки замечены над магазином разливных напитков.
Жителей карельской столицы попросили быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com / Scott Greer