30 ноября 2023, 13:36
Река в Прионежском районе вышла из берегов и затопила улицу
Жителей поселка предупредили о подъеме воды в реке Шуя
Уровень воды в реке Шуя превысил норму. Об этом сообщили в администрации Прионежского района и добавили, что превышение норматива незначительное.
- В настоящее время мы наблюдаем небольшие затопления прибрежной зоны в районе улицы Нижняя в поселке Бесовец, -
уточнили чиновники.
Они заверили, что держат ситуацию под контролем. При этом попросили быть осторожными и сообщать в ЕДДС, если начнет затапливать участки и жилые дома. // фото: wirestock/ freepik.com