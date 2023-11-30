Река в Прионежском районе вышла из берегов и затопила улицу

Уровень воды в реке Шуя превысил норму. Об этом сообщили в администрации Прионежского района и добавили, что превышение норматива незначительное.

- В настоящее время мы наблюдаем небольшие затопления прибрежной зоны в районе улицы Нижняя в поселке Бесовец, -

уточнили чиновники.

Они заверили, что держат ситуацию под контролем. При этом попросили быть осторожными и сообщать в ЕДДС, если начнет затапливать участки и жилые дома. // фото: wirestock/ freepik.com