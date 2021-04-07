Автомобили массово эвакуируют по всему Петрозаводску

Водители Петрозаводска массово игнорируют правила парковки. Об этом сообщили в ГИБДД карельской столицы. Автомобили эвакуируют со дворов и улиц города.

В Госавтоинспекции напомнили, что за нарушение правил парковки и стоянку на тротуаре предусмотрен штраф в размере тысячи рублей и эвакуация транспортного средства.

В ГИБДД призвали петрозаводских автомобилистов быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения. Фото ГИБДД