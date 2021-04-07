30 семей переехали из ветхих домов в благоустроенные квартиры

Речь идет о тех горожанах, кто жил долгое время в частных ветхих домах.

Продать такое жилье выгодно зачастую не представляется возможным: денег, вырученных от продажи «избушки» на покупку благоустроенной квартиры достаточно площади нередко не хватает.

Семьи с детьми, пожилые горожане – для них жизнь в частных домах, не имеющих ни современного отопления, ни элементарных удобств, часто становится испытанием. Мы, чувствуя ответственность за общий уровень жизни горожан, выкупали ветхое жилье с земельными участками по рыночной цене.

Так, участок в 10 соток стоит от семи миллионов рублей. За эти деньги можно купить в городе, к примеру, трехкомнатную квартиру. Или несколько квартир меньшей площади.

«Вряд ли найдутся желающие приобрести за такую цену обветшалый дом, окруженный такими же. Мы выкупали дома, помогая их владельцам переехать в благоустроенное жилье. Другого шанса улучшить жизненные условия, вероятно, продавцам недвижимости пришлось бы долго»

- говорят в компании.

При этом подобное предложение от компании вызвало большой интерес у потенциальных переселенцев. В Nova отмечают, что в одном из случаев в компанию обратились жители целого квартала, пожелавшие сменить место проживания.

В России решается вопрос расселения пока только аварийных домов. С ветхими все намного сложнее, - отмечает представитель застройщика. – На данный момент в Петрозаводске около трех тысяч деревянных домов. Часть из них – это частные дома, на восстановление которых у владельцев нет ресурса.

«Нередко предложение крупной компании, выкупающей участок с недвижимостью, это единственно возможный вариант изменить жизнь целой семьи к лучшему. А ведь ситуации бывают очень непростые, - комментирует представитель Nova. - Бывают одинокие старики. Бывают дети, которым принадлежит доля в доме – это всегда очень сложные сделки. Бывают люди беззащитные, не понимающие порядка цен на рынке. Для тех, у кого мы выкупаем недвижимость, свой дом – не мечта. Своя квартира хорошего метража с батареями, а не печью, горячей водой и всеми удобствами – вот, о чем многие мечтают»

Сейчас в России активно обсуждается стандарт комплексного развития территорий. Который, в том числе, нацелен на переселение из ветхого неудобного жилья в нормальное при поддержке застройщика. Однако пока подобные вопросы решаются в Карелии по инициативе строительных компаний.