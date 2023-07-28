Автомобиль влетел в дерево у кладбища в Петрозаводске

Утром в пятницу, 28 июля, на Ялгубском шоссе в Петрозаводске произошло ДТП. Об этом сообщает паблик пожарной части Соломенного.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, легковой автомобиль влетел в дерево у кладбища. Транспортное средство получило заметные повреждения.

Спасатели провели осмотр места ДТП, отключили аккумулятор. О пострадавших не сообщается. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe