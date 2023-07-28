28 июля 2023, 15:40
Часть домов в Петрозаводске осталась без горячей воды
Коммунальщики работают над устранением повреждений на сетях в карельской столице
Сегодня днем в Петрозаводске часть домов осталась без горячей воды. Об этом сообщает ЕДДС.
Проблемы с водоснабжением возникли в разных районах карельской столицы. Так, ресурс пропал в зданиях на улицах Пирогова, Парковой, в Высотном проезде. Нет воды в домах на улицах Пушкинской и Жуковского.
Ведутся восстановительные работы. // Фото «Петрозаводск говорит»