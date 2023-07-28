28 июля 2023, 14:11
Происшествия

Мужчина 9 лет проведет в колонии за то, что лишил жизни собутыльника

Убийство было совершено в Петрозаводске прошлой осенью, приговор вынесли лишь сейчас

52-летнего петрозаводчанина признали виновным в убийстве, сообщили сегодня в пресс-службе регионального СК. Преступление было совершено в одной из квартир осенью прошлого года.

Убийца и жертва вместе выпивали, у них возник конфликт. Мужчина схватил нож и стал наносить удары в шею 53-летнего собутыльника. Потерпевший умер на месте.

Суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима.

Обсудить
Метки: 
новости петрозаводска
Убийство
нож