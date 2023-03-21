Автомобиль в Карелии протаранил здание Госавтоинспекции

Понедельник, 20 марта, поистине стал несчастливым днем для одного из водителей в Петрозаводске. Его автомобиль врезался в здание ГИБДД. Фотографию разместили в социальной сети ВКонтакте.

Горожанка опубликовала снимок ДТП с участием отечественной машины и написала, что никто не пострадал. При этом машина въехала прямиком в дверь.

- Когда забыл поставить на ручник!

– уточнила она.

Вероятно, водителя в легковушке не было, когда она покатилась назад. Петрозаводчанка попросила всех водителей быть внимательнее. // фото: Диана Таранова/ВКонтакте