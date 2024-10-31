Автомобиль снес пешехода в Кондопоге, водитель скрылся

Утром 30 октября в Кондопоге автомобиль сбил пешехода. Инцидент на улице Пролетарской попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

По данным Госавтоинспекции Карелии, 60-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» совершил наезд на 65-летнего пешехода на пешеходном переходе. С места происшествия автомобилист скрылся, но был найден сотрудниками полиции.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Он самостоятельно обратился за помощью к медикам. В отношении водителя составлен протокол за оставление места аварии, ему грозит лишение прав. // Фото: скриншот видео CityLink