31 октября 2024, 10:53
Происшествия

Автомобиль снес пешехода в Кондопоге, водитель скрылся

Камера наблюдения сняла дорожный инцидент в городе бумажников

Утром 30 октября в Кондопоге автомобиль сбил пешехода. Инцидент на улице Пролетарской попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

По данным Госавтоинспекции Карелии, 60-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» совершил наезд на 65-летнего пешехода на пешеходном переходе. С места происшествия автомобилист скрылся, но был найден сотрудниками полиции.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Он самостоятельно обратился за помощью к медикам. В отношении водителя составлен протокол за оставление места аварии, ему грозит лишение прав. // Фото: скриншот видео CityLink

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Кондопога
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